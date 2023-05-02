Беликов Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беликов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45556. БѢЛИКОВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Красноуфим. у., Верхне-Сергинск. в. и зав., 32 л.; — Екатеринбург. О. С., 1 ч. 1692 и 1697 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. цр., тюр. 8 м., а по Выс. повел., тюр. 1 г., безъ лиш. пр. Исп. 13 Мая 905.
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