Дашков Аким Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дашков
- Имя
- Аким
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3754. ДАШКОВ АКИМ ИВАНОВИЧ, 31 г., Краснодарск. отд., станицы Ново-Титоровской. Н. С. 2 уч. Кубанск. окр. Ст. ст. 95 и 222, лиш. св. 1 г. Исп. 10 июня 923.
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