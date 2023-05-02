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Дашков Аким Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дашков
Имя
Аким
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
10 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 108
Источник
Скан
Оригинальная запись
3754. ДАШКОВ АКИМ ИВАНОВИЧ, 31 г., Краснодарск. отд., станицы Ново-Титоровской. Н. С. 2 уч. Кубанск. окр. Ст. ст. 95 и 222, лиш. св. 1 г. Исп. 10 июня 923.

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