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Ламихов Тимофей Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ламихов
Имя
Тимофей
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
15 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7875. ЛАМИХОВ ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 23 л., Саратовск. у., Курдюмск. в., с. Разбойщино. Саратовск. Губсуд. Ст. 183 ч. 2. лиш. св 2 г. 10 м. 2 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 15 июля 923.

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