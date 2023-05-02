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Зайцев Гавриил Корнеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зайцев
Имя
Гавриил
Отчество
Корнеевич
Дата исполнения приговора
27 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
3341. ЗАЙЦЕВ ГАВРИИЛ КОРНЕЕВИЧ, 55 л., Ново-Николаевск. у., Верхне-Ерменск. в., с. Верх-Чика. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 3 г. п пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 27/ѴІІІ−24.

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