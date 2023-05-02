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Брайнин Лейба Зусьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брайнин
Имя
Лейба
Отчество
Зусьев
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45410. БРАЙНИНЪ, ЛЕЙБА ЗУСЬЕВЪ. Мщ. м. Ліозна, Оршанск. у., 66 л.; — У. Чл. О. С., по Витебск. у., 170¹ и 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 8 Іюня 905.

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