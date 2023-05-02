Герасимов Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Герасимов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37071. ГЕРАСИМОВЪ, ДМИТРІЙ ИВАновъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Торжка, 24 л., рд. на ст. Терешкино, Николаевск. ж. д.; — Тверск. О. С., 2 ч. 1655 и 3 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Дек. 908. | 906 1741 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 96036 и 904 г. № 31303. | 902 30218 1655 У. | 900 17230 169 М. | 900 62883 170¹ М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.