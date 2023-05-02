Афанасьев Филипп Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Афанасьев
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 362. АФАНАСЬЕВ, ФИЛИПП АФАНАСЬЕВИЧ, 31 г. Гр. Буинск. у., Тимбаевск. в., д. Мокрой, Саваловки; — Н. С. 11 уч. Ветлужск. у. Износилов., лиш. св. 8 м. Исп. 11 дек. 919.
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