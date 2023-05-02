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Афанасьев Филипп Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Афанасьев
Имя
Филипп
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
11 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 14
Источник
Скан
Оригинальная запись
362. АФАНАСЬЕВ, ФИЛИПП АФАНАСЬЕВИЧ, 31 г. Гр. Буинск. у., Тимбаевск. в., д. Мокрой, Саваловки; — Н. С. 11 уч. Ветлужск. у. Износилов., лиш. св. 8 м. Исп. 11 дек. 919.

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