Поляков Николай Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поляков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7856. ПОЛЯКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 39 л , г. Саратова. В. Т. Триб Юго-Вост. окр. Ст. ст. 113 ч. 2, 114, 180-а, лиш. св. 8 л. Исп. 3 дек. 923
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