Дорофеев Василий Тарасов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорофеев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Тарасов
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145412. ДОРОФЕЕВЪ, ВАСИЛІЙ ТАРАсовъ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Ишима, 36 л., рд. въ г. Н.-Новгородѣ; — Тобольск. О. С. 23 Сент. 909, 114, 2 п. 134, 135, 9, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 122938, 905 39080 1655 У. | 91 20779 169 М. | 99 93105 1655 У. | 90 79276 172 М. | 98 48992 172 М. | 89 98118 169 М. | 97 85467 1655 У. | 89 93419 169 М. | 95 90182 1655 У. | 88 39403 171 М. | 93 62856 1655 У.
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