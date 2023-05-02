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Панюков Емельян Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панюков
Имя
Емельян
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
03 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 267
Источник
Скан
Оригинальная запись
9887. Панюков Емельян Ефимович, 17 л., Коми обл., Устькуломск. у., Подольск. в., д. Керос. Облсуд Коми. Ст. ст. 16, 169, лиш. св. 3 г. 4 м. П. в. з. с. 3 февр. 926.

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