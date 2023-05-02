Зеленин Афанасий Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зеленин
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3427. ЗЕЛЕНИН АФАНАСИЙ НИКИТИЧ, 28 л., Каргатск. у., Суминск. в. и с. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 157, 169, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 27/ѴІІІ—24. См. также кн. 2-ую 924 г., спр. № 3493.
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