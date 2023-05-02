Харлов Федор Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харлов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140748. ХАРЛОВЪ, ФЕДОРЪ ЯКОВЛЕВЪ. К. Шадрин. у., Батуринск. в., с. Кабанскаго, 25 л.; — Екатеринбург. О. С. 10 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 13 и 1 ч. 1484 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 26 Окт. 909.
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