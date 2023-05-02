Чирах-Оглы Машеди-Гилал Чирах-Оглы
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чирах-Оглы
- Имя
- Машеди-Гилал
- Отчество
- Чирах-Оглы
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141261. ЧИРАХЪ-ОГЛЫ, МАШЕДИ-ГИЛАЛЪ Чирахъ-оглы. К. Казахск. у., с. Гегджанъ, 21 г.; — Завѣд. Каравансарайск. Мир. уч. 25 Сент. 907, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Окт. 909.
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