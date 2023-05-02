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Чирах-Оглы Машеди-Гилал Чирах-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чирах-Оглы
Имя
Машеди-Гилал
Отчество
Чирах-Оглы
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
Источник
Скан
Оригинальная запись
141261. ЧИРАХЪ-ОГЛЫ, МАШЕДИ-ГИЛАЛЪ Чирахъ-оглы. К. Казахск. у., с. Гегджанъ, 21 г.; — Завѣд. Каравансарайск. Мир. уч. 25 Сент. 907, 169 и 4 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 20 Окт. 909.

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