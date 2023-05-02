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Старков Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Старков
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
17 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
29161. СТАРКОВ, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 47 л. Гр. Змеиногорск. у., Калмыцко-Мысовг к. в. и д.; — Н. С. 10 уч. Змеиногорск. у. Убийство, лиш. св. 1 г. Исп. 17 июля 920.

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