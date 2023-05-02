Матвеев Андрей Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Матвеев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33540. МАТВѢЕВЪ, АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВЪ. К. Муромск. у., Яковлевск. в., д. Спасской, 37 л.; — Владимірск. О. С. (въ 9 р.), 134, 135, 1647 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 5 Апр. 905. | 95 97963 1655 У. | 85 63662 169 М. | 93 3288 169 М. | 83 89040 174 М. | 87 70989 1653 У. | 83 75902 173 М. | 86 23432 174 М. | 83 5596 169 М.
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