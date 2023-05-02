Григорьев Козьма Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Козьма
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46271. ГРИГОРЬЕВЪ, КОЗЬМА КИРИЛловъ (Киреевъ). К. Нижнедѣвицк. у., Старомѣловск. в., с. Рѣшетовки, 30 л.; — Воронежск. О. С. (въ 3 р.), 1654¹ У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 31 Мая 905. | 900 90135 1647 У. | 96 84431 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 96 г. № 16374.
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