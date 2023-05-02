Борисов Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45382. БОРИСОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. Мщ. г. Задонска, 22 л.; — Воронеж. О. С. (во 2 р.), 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 28 Мая 905. | 904 11832 170 М.
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