Ферончук Николай Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ферончук
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 12 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 367
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12596. ФЕРОНЧУК НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 26 л., Рд. в Гродненск. г., Слонимск. у., Бытинск. в., д. Заполье. В. Т. пограничн. частей Западн. фр. Ст. ст. 16, 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. 4 м. П. в. з. с. 12/І—24.
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