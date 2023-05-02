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Армянинов Дмитрий Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Армянинов
Имя
Дмитрий
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
992. Армянинов Дмитрий Тихонович, 34 л., Башкирск. АССР, Бирск. к., Косевск. в. и с. Н. С. 2 участка Пермск. окр. Ст. 189, лиш. св. 9 м. П. в. з. с. 10 сент. 926.

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