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Зотов Иннокентий Иринархович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зотов
Имя
Иннокентий
Отчество
Иринархович
Дата исполнения приговора
__ апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 143
Источник
Скан
Оригинальная запись
5005. ЗОТОВ ИННОКЕНТИЙ ИРИНАРХОВИЧ, 40 л., г. Иркутска. Ст. 140, лиш. св. 5 л. Исп. з апреля 923.

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