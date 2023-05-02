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Пугачев Петр Илларионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пугачев
Имя
Петр
Отчество
Илларионович
Дата исполнения приговора
08 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
8030. ПУГАЧЕВ ПЕТР ИЛЛАРИОНОВИЧ, 18 л., г. Чернигова. Туркестанск. отделен. Верхсуда РСФСР. Ст. ст. 76 ч. 1 и 183 ч. 2, лиш. св. 4 г. 7 м. 24 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 8 июня 923.

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