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Кошмин Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошмин
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6900. КОШМИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 37 л., Петрозаводск. у., Сямозерск. в., д. Лазариста, Главсуд. Карельск. АССР, Ст. 97 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 28 дек. 923.

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