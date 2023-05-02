Петров Ефим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Ефим Петров

Петров Ефим Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Ефим
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
03 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 304
Источник
Скан
Оригинальная запись
38529. петровъ, ефимъ петровъ. Сс.-посел. Красноярск. у., в. и с. Погорѣльскаго, 57 л., рд. Весьегон. у., Хобоцк. в., въ д. Красновѣ; — Красноярск. О. С., 114, 134, 135, 9 и 1647 У., тюр. 4 м. Исп. 3 Янв. 908. | 88 34352 282 и 1647 У. | 83 38026 1647 У.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close