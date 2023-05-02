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Данилов Яков Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Яков
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
20 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 62
Источник
Скан
Оригинальная запись
14518. ДАНИЛОВ, ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ, 45 л. Гр. Красноярск. у., Марфинск. в. и с.; — Р. Т. г. Астрахани. Агитация, лиш. св. 3 г., с лиш. пр., по амн. нак. замен. пр. р. 1 г., с лиш. пр. Исп. 20 янв. 920.

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