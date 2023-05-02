Данилов Яков Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14518. ДАНИЛОВ, ЯКОВ АНДРЕЕВИЧ, 45 л. Гр. Красноярск. у., Марфинск. в. и с.; — Р. Т. г. Астрахани. Агитация, лиш. св. 3 г., с лиш. пр., по амн. нак. замен. пр. р. 1 г., с лиш. пр. Исп. 20 янв. 920.
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