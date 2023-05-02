Багринцев Тихон Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Багринцев
- Имя
- Тихон
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129740. БАГРИНЦЕВЪ, ТИХОНЪ МАТвѣевъ. К. Ставропольск. у., Старомарьевск. в. и с., 33 л.; — Ставропольск. О. С. 19 Мая 909, 115, 120, 134, 135, 149, 1452 и 3 ч. 1453 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 3 Окт. 909.
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