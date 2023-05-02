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Багринцев Тихон Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Багринцев
Имя
Тихон
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
129740. БАГРИНЦЕВЪ, ТИХОНЪ МАТвѣевъ. К. Ставропольск. у., Старомарьевск. в. и с., 33 л.; — Ставропольск. О. С. 19 Мая 909, 115, 120, 134, 135, 149, 1452 и 3 ч. 1453 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 3 Окт. 909.

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