Антонычев Павел Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонычев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129573. АНТОНЫЧЕВЪ, ПАВЕЛЪ яковлевъ. К. Юрьевецк. у., Горбунихинск. в., д. Тишина, 40 л.; — М. С. 3 уч. г. Н.-Новгорода 12 Окт. 909, 173 и 175 М., тюр. 4 м. Исп. 13, счит. ср. съ 12 Окт. 909.
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