Антонычев Павел Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонычев Павел Яковлев

Антонычев Павел Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонычев
Имя
Павел
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
129573. АНТОНЫЧЕВЪ, ПАВЕЛЪ яковлевъ. К. Юрьевецк. у., Горбунихинск. в., д. Тишина, 40 л.; — М. С. 3 уч. г. Н.-Новгорода 12 Окт. 909, 173 и 175 М., тюр. 4 м. Исп. 13, счит. ср. съ 12 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close