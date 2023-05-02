Мицкус Иосиф Карлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мицкус
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Карлович
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17260. МИЦКУС, ИОСИФ КАРЛОВИЧ, 40 л. Рд. в Вилькомирск. у.; — Н. С. Замоскворецк. р. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 2 г., в т. ч. 1 г. условно. Исп. 10 апр. 920.
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