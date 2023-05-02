Ивченко Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвченко Иван Григорьев

Ивченко Иван Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ивченко
Имя
Иван
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
47035. ИВЧЕНКО, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Черкасск. у., Шелепихск. в., с. Куклейки, 16 л., рд. Каневск. у., Корниловск. в., въ с. Сахновкѣ; — Добав. М. С. Черкасск. окр., Кіевск. г., 6, 11, 169 и 170 М., арестн. домъ 4 м. Исп. 9 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close