Ивченко Иван Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ивченко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47035. ИВЧЕНКО, ИВАНЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Черкасск. у., Шелепихск. в., с. Куклейки, 16 л., рд. Каневск. у., Корниловск. в., въ с. Сахновкѣ; — Добав. М. С. Черкасск. окр., Кіевск. г., 6, 11, 169 и 170 М., арестн. домъ 4 м. Исп. 9 Іюня 905.
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