Адамский Ян Юзефов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адамский
- Имя
- Ян
- Отчество
- Юзефов
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129320. АДАМСКІЙ, янъ (иванъ) Юзефовъ (Осиповъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Згержа, Лодзинск. у., 28 л., въ г. Лодзи; — Петроковск. О. С. 10 Сент. 909, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 8 м. Исп. 24 Окт. 909. | 905 72157 1653 У.
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