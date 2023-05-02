Мальчинский Станислав Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мальчинский
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 29 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88879. МАЛЬЧИНСКІЙ, СТАНИСЛАВЪ Михайловъ. Сс.-посел. Балаганск. у., Коноваловск. в. и с., 34 л., рд. въ г. Люблинѣ; — Иркутск. О. С., 134, 135 и 1651 У. и § ѴІ 438 У. о сс., времен. завод. раб. 1 г. Исп. 29 Марта 908.| 905 48564 1647 У. | 92 41578 169 М.| 98 93583 164 1 У. | 90 64247 170¹ М.| 96 92331 225 У., съ зачисл. наказ. по приг., напеч. въ 95 г. № 97524.| 92 1 14623 1647 У. | 89 79497 172 М.
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