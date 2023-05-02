Джанакулов Галий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джанакулов
- Имя
- Галий
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46466. ДЖАНАКУЛОВЪ, ГАЛІЙ. Кирг. Устькаменогор. у., Уланск. в., 27 л.; — М. С. 1 уч. Устькаменогорск. у., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Дек. 904.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.