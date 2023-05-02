Глущенко Гавриил Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глущенко
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46091. ГЛУЩЕНКО, ГАВРІИЛЪ СТЕПАновъ. Мщ. г. Изюма, 35 л., рд. въ х. Подлужномъ, Песчанск. в., Изюмск. у.; — 3. Н. 2 уч. Павлоград. у. (въ 3 р., 1 р. въ 92 г. 2 р., въ 95 г.), 169, 2 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 3 Іюня 905.
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