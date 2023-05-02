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Пономарев Сергей Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пономарев
Имя
Сергей
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7882. ПОНОМАРЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 53 л., г. Барнаула. Алтайск. Губсуд. Ст. ст. 108, 114, 116, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 25 окт. 923

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