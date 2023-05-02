Синенко Степан Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Синенко
- Имя
- Степан
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87586. СИНЕНКО, СТЕПАНЪ ЕМЕЛЬЯновъ, 36 л. К. изъ сс. Тобольск. у., Бѣгишевск. в., д. Долговой; — М. С. 1 уч. Тобольск. у., 10 Мая 911, 152¹ и 1670¹ У., тюр. 4 м., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 10 Мая 911. | 910 81285 1654¹ У. | 21 Февр. 901 г. Томск. О. С., 1 ч. 1483 У., т. 8 м. | 25 Февр. 97 г. Тобольск., Губ. С., 2 ч. 294 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 5 м. и 10 дн. | 31 Іюня 96 г. Тобольско-Сургутск. С., 169, 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м.
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