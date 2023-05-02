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Ерин Михаил Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ерин
Имя
Михаил
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4447. ЕРИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 41 г., Ардатовск. у., Резоватовск. в., с. Курмачкас. Н. С. 2 уч. Ардатовск. у. Ст. 114а ч. 1, пор. пр. 3 г. Срок исп. не указ., осужд. 22 дек. 923.

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