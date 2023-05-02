Иванов Афанасий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 22 сентябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 146
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5100. ИВАНОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ, 21 г., Боровичск. у., Шегринск. в. Н. С. 2 уч. Боровичск. у. Ст. 204 ч. 1, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1½ г. Исп. 22 сент. 922.
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