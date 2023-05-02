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Чмутова Мария Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чмутова
Имя
Мария
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
30300. ЧМУТОВА, МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 17 л. Гр. г. Бежецка; — Н. С. Выборгск. р. 3 отд. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 13 сент. 920.

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