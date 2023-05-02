Исаков Семен Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исаков
- Имя
- Семен
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 29 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4042. ИСАКОВ СЕМЕН МАКСИМОВИЧ, 24 л., Верхкамск. окр., Кудымкорск. р., д. Асанова. Уральск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 29/ѴІІІ—24.
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