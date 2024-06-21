Иванов Михаил Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33956. ИВАНОВЪ, МИХАИЛЪ ИЛЬИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Судогодск. у., Бережковск. в., д. Степанова, 43 л.; — Владимірск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 15 Дек. 907. | 904 13864 1655 У. | 900 93026 1655 У. (гдѣ отчество показ. невѣрно). | 99 73697 169 М. | 97 86807 1647 У. | 96 52933 169 М. | 96 2492 169 М.
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