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Уразбахшин Фахрилам Мухтагирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уразбахшин
Имя
Фахрилам
Отчество
Мухтагирович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
12320. УРАЗБАХШИН ФАХРИЛАМ МУХТАГИРОВИЧ, 28 л., Стерлитамакск, к., Курманевск. в., д. Атзитяровой. Главсуд Башкирск. АССР. Ст. 167, лиш. св. 5 Л. П. В. З. С. 9/Х—24.

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