Федоров Семен Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоров
- Имя
- Семен
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 22 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 476
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32703. ФЕДОРОВЪ, СЕМЕНЪ НИКОЛАевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ростова (на/Д.), 27 л.; — Таганрог. О. С., 4 п. 134, 135, 1629 и 1634 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 154071, каторж. раб. 12 л. Исп. 22 Дек. 908. | 905 51253 1655 У. | 900 23070 169 М. | 904 37797 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 Г. № 102743. | 903 66931 1653 У.
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