Бергер Мечислав Целестинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бергер
- Имя
- Мечислав
- Отчество
- Целестинов
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130014. БЕРГЕРЪ, МЕЧИСЛАВЪ ЦЕЛЕстиновъ. К. Кутновск. у., гм. Жихлинъ, д. Слешинъ, 21 г.; — Гм. С. 3 окр. Лодзин. у. 21 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Окт. 909.
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