Ткаченко Дарья Федорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткаченко
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Федорова
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139997. ТКАЧЕНКО, ДАРЬЯ ФЕДОРОВА. К. Корочан. у., Зимовенск. в., 15 л., рд. въ г. Новороссійскѣ; — М. С. 4 уч. г. Новороссійска 13 Авг. 909, 11, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 28 Авг. 909.
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