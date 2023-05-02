Яшкин Анисим Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яшкин
- Имя
- Анисим
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12540. ЯШКИН, АНИСИМ ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л. Гр. Орловск. у., Масловск. в., д. Мордовск; — Н. С. 16 уч. Орловск. окр. Кража, лиш. св. 8 м. Исп. 15 июля 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.