Чагин Сергей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чагин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 январь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13220. Чагин Сергей Иванович, 20 л., Велико-Устюжск. у., б. Палемск. в., д. Путилихо. Н. С. 1 уч. Северо-Двинск. г. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 1 янв. 926.
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