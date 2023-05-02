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Красовский Михаил Константинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красовский
Имя
Михаил
Отчество
Константинович
Дата исполнения приговора
19 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
7001. КРАСОВСКИЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, 63 л., Орсхово-Зуевск. у., Покровско-Слободск. в., д. Воиновы-Горы, Особ. сес. Н. С. по трудов. делам г. Москвы, Ст. 132 ч. 2, пор. пр. 3 г., Исп. 19 мая 923.

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