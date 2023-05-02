Тетерин Константин Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТетерин Константин Евгеньевич

Тетерин Константин Евгеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тетерин
Имя
Константин
Отчество
Евгеньевич
Дата исполнения приговора
10 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
29484. ТЕТЕРИН, КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Любимск. у., Пречистенск. в., д. Путятино; — Р. Т. г. Ярославля. Контр-револ. дейст., лиш. св. 15 л. Исп. 10 июня 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.