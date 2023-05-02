Зубов Варсонофий Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубов
- Имя
- Варсонофий
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5034. ЗУБОВ ВАРСОНОФИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 21 г., Никольск. у., Байдаровск. в., д. Кривецк. Н. С. 3 уч. Никольск. у. Ст. 149 ч. 1, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г. Осужд. 4 июля 923.
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