Журенкова Парасковья Степановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Журенкова
- Имя
- Парасковья
- Отчество
- Степановна
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4717. ЖУРЕНКОВА ПАРАСКОВЬЯ СТЕПАНОВНА, 45 л., Пошехонье-Володарск. у., Софроновск. в., с. Колодина. Н. С. 5 уч. Пошехонье-Володарск. у. Ст. 140а, лиш. св. 1 г. Исп. 19 окт. 923.
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