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Лобазова Аграфена Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лобазова
Имя
Аграфена
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8142. ЛОБАЗОВА АГРАФЕНА ФЕДОРОВНА, 34 л., Мологск. у., Копорьевск. в. и д. Н. С. 3 уч. Пошехоно-Володарск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. Исп. 15 окт. 923.

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